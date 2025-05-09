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Muğla 9 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 9 Mayıs Cuma hava durumu raporu yayımlandı. Muğla'da hava durumu hava durumu değişkenlik gösterecek.

Muğla 9 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacak. Nem oranı %50 seviyelerinde kalacak. Öğle saatlerinde, 12:00 ile 15:00 arasında, sağanak yağış bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22°C olacak. Nem oranı %50 düzeyinde kalacak. Rüzgar güney yönünden esecek.

Öğleden sonra, 15:00 ile 18:00 saatleri arasında, hava sıcaklığı 18°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık da 18°C olacak. Nem oranı %57'ye yükselecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

Akşam saatlerinde, 18:00 ile 21:00 arasında, sıcaklık 15°C, hissedilen sıcaklık da 15°C olacak. Nem oranı %71'e çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek.

Gece saatlerinde, 21:00 ile 24:00 arasında, hava sıcaklığı 14°C, hissedilen sıcaklık da 14°C olacak. Nem oranı %67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek.

10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklığın 23°C, 11 Mayıs Pazar günü ise yine 23°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali düşüktür.

12 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 23°C, 13 Mayıs Salı günü ise 24°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde hava açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı saatlerde dışarı çıkmanız gerekiyorsa, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmanız önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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