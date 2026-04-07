HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ndeki taciz iddiasında ilginç savunma: “İnsani sevgimden”

İçerik devam ediyor

Muğla’da iş başvurusu için iletişime geçen üniversite öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Arkan, mesajlarının “samimiyet” amaçlı olduğunu savunarak “Mesajlarımdaki üslubum tamamen insani sevgimden” dedi.

Muğla’da iş arayan bir üniversite öğrencisiyle sosyal medya üzerinden kurduğu iletişim sonrası hakkında “nitelikli cinsel taciz” suçlaması yöneltilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemece tutuklandı.

İş arayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Levent Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Levent Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla makamında gözaltına aldı. Levent Arkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Muğla'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu öne sürülen Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Arkan ifadesinde, D.Ç. ile 2026 yılı Şubat ayında Instagram üzerinden tanıştıklarını, iş aradığını ve Muğla'da yaşamak istediğini söylemesi üzerine telefon numarasını verdiğini söyleyerek, "Kendisine ne iş yaptığını sordum, kozmetik işinde çalıştığını söyledi. Maddi durumunun iyi olmadığını belirtince uçak biletini alabileceğimi söyledim. Amacım, Muğla'da tanıdığım esnaflar aracılığıyla ona iş bulmak ve yardımcı olmaktı" dedi. Arkan, D.Ç.'ye yönelik gönderdiği mesajların taciz amacı taşımadığını savundu. Arkan, ifadesinde; "Mesajlarımdaki üslubum tamamen insani sevgimden ve samimiyetimden kaynaklıdır. 'D.A. olursan şaşırma' sözü ise bir espriydi, evlilik teklifi anlamı taşımıyordu. Karşı tarafın rızası dışında bir eylemim olmamıştır" dedi.

Kaynak: DHA
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil çarpan kız çocuğu ağır yaralandıOtomobil çarpan kız çocuğu ağır yaralandı
Jandarmadan kaçak kazıya suç üstüJandarmadan kaçak kazıya suç üstü

Anahtar Kelimeler:
Muğla belediye cinsel taciz ifade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.