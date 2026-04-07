Muğla Büyükşehir Belediyesi’ndeki taciz iddiasında ilginç savunma: “İnsani sevgimden”

Muğla’da iş arayan bir üniversite öğrencisiyle sosyal medya üzerinden kurduğu iletişim sonrası hakkında “nitelikli cinsel taciz” suçlaması yöneltilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemece tutuklandı.

İş arayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre, görüşmeler sırasında Levent Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Levent Arkan’ı 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla makamında gözaltına aldı. Levent Arkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Muğla'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu öne sürülen Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Arkan ifadesinde, D.Ç. ile 2026 yılı Şubat ayında Instagram üzerinden tanıştıklarını, iş aradığını ve Muğla'da yaşamak istediğini söylemesi üzerine telefon numarasını verdiğini söyleyerek, "Kendisine ne iş yaptığını sordum, kozmetik işinde çalıştığını söyledi. Maddi durumunun iyi olmadığını belirtince uçak biletini alabileceğimi söyledim. Amacım, Muğla'da tanıdığım esnaflar aracılığıyla ona iş bulmak ve yardımcı olmaktı" dedi. Arkan, D.Ç.'ye yönelik gönderdiği mesajların taciz amacı taşımadığını savundu. Arkan, ifadesinde; "Mesajlarımdaki üslubum tamamen insani sevgimden ve samimiyetimden kaynaklıdır. 'D.A. olursan şaşırma' sözü ise bir espriydi, evlilik teklifi anlamı taşımıyordu. Karşı tarafın rızası dışında bir eylemim olmamıştır" dedi.

Kaynak: DHA

