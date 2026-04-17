Muğla Büyükşehir’den sahillerde temizlik seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı temizlik seferberliğinin 5'incisi Dalaman ilçesi Kayacık Sahili'nde gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı temizlik seferberliğinin 5’incisi Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen temizlik etkinliğine Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediye çalışanları, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Kayacık Sahili’nde temizlik çalışmaları yapılarak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturuldu.

ÇEVRE BİLİNCİ GÜÇLENİYOR

Ekipler ve gönüllülerin iş birliğiyle yürütülen çalışmada, kıyı şeridi atıklardan arındırılırken, çevre bilincinin artırılmasına da katkı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, temizlik seferberliğinin il genelinde farklı noktalarda devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN ARAS: "BU TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ TOPLUMDA ÇEVRE BİLİNCİNİ BÜYÜTME HAREKETİDİR"

Doğanın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın eşsiz doğal güzelliklerini, kıyılarını korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Başkan Aras, "Bu temizlik seferberliği toplumda çevre bilincini büyütme hareketidir. Gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye ekiplerimizle birlikte el ele vererek doğamıza sahip çıkıyoruz. Ayrıca koylarımızda deniz temizliği çalışmalarımızı da güçlendiriyoruz. Atık alım filomuzu 7 tekneden 12 tekneye çıkararak denizlerimizi daha etkin bir şekilde koruyoruz. Muğla’mızın her köşesinde bu duyarlılığı artırmaya ve temiz bir kent için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir’den sahillerde temizlik seferberliği 1

Muğla Büyükşehir’den sahillerde temizlik seferberliği 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

