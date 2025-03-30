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  4. Muğla'da 2 otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da 2 otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

30.03.2025 20:02
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Muğla Seydikemer'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Muğla'da 2 otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce direğe, ardından da bir başka otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

OLAY YERİNE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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