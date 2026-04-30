Muğla'da araçlar birbirine girdi: Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ANL 405 plakalı motosiklet, seyir halindeki 48 AE 060 plakalı otomobile arkadan çarptı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, sokaktan çıkan otomobili fark edemedi ve aracın kör noktasında kaldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halinde bulunan iki araca daha çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan bir çocuk da çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır