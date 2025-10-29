Muğla'da askeri gemiler ve botlar ziyarete açıldı

Marmaris Cruise Port Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG İmbat gemisini vatandaşlar ziyaret etti.

Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-301 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.

Bodrum Limanı'nda bağlı Sahil Güvenlik botu TCSG-106 halkın ziyaretine açıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Sahil Güvenlik botunu, her yaştan çok sayıda kişi ziyaret etti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de botu ziyaret edenler arasında yer aldı.

Protokol üyeleri botu ebeveynleriyle gezen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

TCSG-31 botu da Yalıkavak Marina'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG Köyceğiz Dalaman'da

Dalaman'da vatandaşlar Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Köyceğiz'i ziyaret etti.

Kille Koyu’nda alargada duran TCG Köyceğiz'e vatandaşlar teknelerle götürüldü.

Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-27 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.