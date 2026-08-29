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Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Saklıkent kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan orman yangını, rüzgarın da şiddetiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Saklıkent kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğlanın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalyanın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

SAKLIKENT KANYONU KAPATILDI

Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla’da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

TRAKTÖR YANDI

Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden vatandaş, traktörünün yanmasının üzüntüsünü yaşadı.

Muğla da başlayan orman yangını Antalya ya sıçradı! Saklıkent kapatıldı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla orman yangını
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