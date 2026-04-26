Muğla’da bir iş yerinde yangın paniği

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki bir bisiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Olay kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, Ünal Toksöz Caddesi üzerinde bulunan bir bisiklet tamirhanesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İŞ YERİNDE HENÜZ NEDENİ BİLİNMEYEN BİR YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Y.K.’ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Yatağan İtfaiye güvenlik
