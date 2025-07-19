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Muğla'da feci iş kazası: Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermer tabla üzerine devrildi!

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Muğla'da meydana gelen feci iş kazası 19 yaşındaki genci hayattan kopardı. Bodrum ilçesinde meydana gelen olay, bilinmeyen bir sebeple makinedeki tabla mermerin bir anda devrilmesi ile gerçekleşti. Furkan Avcu isimli genç yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Furkan Avcu, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan iş kazasının feci görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı.

BİR ANDA DEVRİLDİ!

Muğla da feci iş kazası: Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermer tabla üzerine devrildi! 1

Normal işini yaparken bilinmeyen bir sebeple makinedeki tabla mermer bir anda devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermerin altında kalan Furkan Avcu, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Feci olay, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü.

Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1.5 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Muğla da feci iş kazası: Yüzlerce kilo ağırlığındaki mermer tabla üzerine devrildi! 2

Yaklaşık 1.5 haftadır tedavi altında olan Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(İHA)

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Muğla
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