Muğla'da gece yarısında korkutan deprem! 4.1 ile sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-05-01
Saat:02:48:10 TSİ
Enlem:37.005 N
Boylam:27.65722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VXKujuPXPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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