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Muğla'da gece yarısında korkutan deprem! 4.1 ile sallandılar

Türkiye son günlerde peş peşe depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak gece saat 02.48'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar gelmemesi sevindirdi.

Muğla'da gece yarısında korkutan deprem! 4.1 ile sallandılar
Ufuk Dağ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla
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