Muğla'da hava durumu alarmı: Ani yağışlar ve sel uyarısı!

Muğla'da yaşayanlar ve bölgeye seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ekim 2025 Pazartesi günü için Muğla ve çevresi için kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, ancak özellikle Marmaris ve Ula ilçelerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi riskini beraberinde getiriyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: MUĞLA VE ÇEVRESİNDE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları özellikle dere yatakları ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, araç sürücülerinin görüş mesafesinin düşebileceği ve yollarda su birikintilerinin oluşabileceği ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Yıldırım düşmelerine karşı ise açık alanlardan ve yüksek noktalardan uzak durulması tavsiye ediliyor.

Muğla'nın diğer ilçelerinde ise hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Menteşe'de sıcaklıkların 13 ile 23 derece arasında seyretmesi beklenirken, diğer ilçelerde de benzer sıcaklık değerleri görülecek. Ancak, kıyı bölgelerinde hissedilen nem oranının yüksek olması nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda ısrarcı. Özellikle, Marmaris ve Ula'da yaşayanların yetkililerin uyarılarını dikkate alarak hareket etmeleri, olası riskleri en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor.

Muğla'da 27 Ekim Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar ve beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, güvenliğinizi ön planda tutun ve güncel hava durumu bilgilerini takip etmeyi unutmayın. Ani gelişen hava olaylarına karşı hazırlıklı olmak, olası zararları en aza indirecektir. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yetkililerin talimatlarına uyması hayati önem taşımaktadır.