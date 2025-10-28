HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla'da hava durumu alarmı: Ani yağışlar ve sel uyarısı!

Muğla'da yeni haftanın başlangıcı parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Marmaris ve Ula çevrelerinde ani sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, riskli bölgelerde tedbirli olunması önem taşıyor.

Muğla'da hava durumu alarmı: Ani yağışlar ve sel uyarısı!

Muğla'da yaşayanlar ve bölgeye seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ekim 2025 Pazartesi günü için Muğla ve çevresi için kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, ancak özellikle Marmaris ve Ula ilçelerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi riskini beraberinde getiriyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: MUĞLA VE ÇEVRESİNDE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları özellikle dere yatakları ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, araç sürücülerinin görüş mesafesinin düşebileceği ve yollarda su birikintilerinin oluşabileceği ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Yıldırım düşmelerine karşı ise açık alanlardan ve yüksek noktalardan uzak durulması tavsiye ediliyor.

Muğla'nın diğer ilçelerinde ise hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Menteşe'de sıcaklıkların 13 ile 23 derece arasında seyretmesi beklenirken, diğer ilçelerde de benzer sıcaklık değerleri görülecek. Ancak, kıyı bölgelerinde hissedilen nem oranının yüksek olması nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava bekleniyor.

Muğla da hava durumu alarmı: Ani yağışlar ve sel uyarısı! 1

Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda ısrarcı. Özellikle, Marmaris ve Ula'da yaşayanların yetkililerin uyarılarını dikkate alarak hareket etmeleri, olası riskleri en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor.

Muğla'da 27 Ekim Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar ve beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, güvenliğinizi ön planda tutun ve güncel hava durumu bilgilerini takip etmeyi unutmayın. Ani gelişen hava olaylarına karşı hazırlıklı olmak, olası zararları en aza indirecektir. Özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yetkililerin talimatlarına uyması hayati önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.