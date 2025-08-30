Muğla'da kaza kırıma uğrayan uçak, Ankara'ya götürülecek

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli Buldan'da çıkıp, Aydın Buharkent'e sıçrayan yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotu Hasan Bahar, tedbir amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Hasan Bahar'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen kaza-kırım ekibi de uçakta incelemede bulundu. Görevlilerin incelemesinin ardından 1,5 tonluk 2 su tankı, vinç yardımıyla kamyonete yüklendi. Uçağın, bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara'ya götürüleceği bildirildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır