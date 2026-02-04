HABER

Muğla’da kuvvetli yağış alarmı verildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelini ilgilendiren kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıya göre, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren Muğla çevrelerinde başlayacak olan gökgürültülü sağanak yağışların, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağışların yerel olarak 21 ile 75 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte birçok olumsuzluğun yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle; Ani sel ve su baskını, Yıldırım düşmesi, Yerel dolu yağışı, Kıyı kesimlerde hortum riski, Kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, Ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirterek, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar ile sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Su baskını riski bulunan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması, yıldırım tehlikesine karşı açık alanlarda bulunulmaması ve fırtına sırasında çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

04 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Fenomen isimlere yeni gözaltı!

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

