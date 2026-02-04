Muğla’da kuvvetli yağış alarmı verildi

Uyarıya göre, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren Muğla çevrelerinde başlayacak olan gökgürültülü sağanak yağışların, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yağışların yerel olarak 21 ile 75 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yetkililer, beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte birçok olumsuzluğun yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle; Ani sel ve su baskını, Yıldırım düşmesi, Yerel dolu yağışı, Kıyı kesimlerde hortum riski, Kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına, Ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğini belirterek, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanlar ile sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Su baskını riski bulunan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması, yıldırım tehlikesine karşı açık alanlarda bulunulmaması ve fırtına sırasında çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır