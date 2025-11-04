HABER

Muğla'da süt toplama aracı, tıra çarptı: 1 ölü

Milas-Yatağan karayolunda süt toplama aracının mermer yüklü tıra arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da süt toplama aracı, tıra çarptı: 1 ölü
Mustafa Fidan

Milas-Yatağan karayolunda O.K. yönetimindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Muğla da süt toplama aracı, tıra çarptı: 1 ölü 1

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü O.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ancak yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla da süt toplama aracı, tıra çarptı: 1 ölü 2

Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

