HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ortaca'nın Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Turistleri taşıyan, Abdullah Çelikten (25) idaresindeki 31 AIM 470 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanala devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 20 Hollanda uyruklu turist ile 3 görevli personel olmak üzere 23 kişi, ekiplerin müdahalesiyle midibüsten çıkartıldı. Yaralanan 1 turist, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haraç isteyip kurşun yağmuruna tuttu: Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun' Haraç isteyip kurşun yağmuruna tuttu: Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'
ABD’de fırtına: 5 kişi hayatını kaybettiABD’de fırtına: 5 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgede ve dünyadaki istikrar Türkiye-ABD ortaklığından geçiyor"

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

Konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi verdi!

Konutta kira fiyatlarının düşeceği tarihi verdi!

Vergide yeni dönem başlıyor!

Vergide yeni dönem başlıyor!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.