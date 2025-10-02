Muğla'da tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon yaptı.

Yapılan aramalarda 17 bin 940'ı dolu, 71 bin 140 makaron, 300 paket sigara, 300 puro, 5 elektronik sigara, 110 paket elektronik sigara tütünü, 50 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilo 700 gram nargile tütünü, 250 paket sigara sarma kağıdı ve 6 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır