Muğla’da uyuşturucu operasyonlarında 34 tutuklama

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 744 gram skunk, 4 bin 642 gram esrar, 570 gram kokain, 175 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 3 gram eroin, 4 bin 434 adet sentetik ecza, 2 adet captagon, 40 kök kenevir ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 18 hassas terazi ele geçirildi.

34 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 324 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır