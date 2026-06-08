Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 96 gram bonzai, 513 sentetik hap, 20 ecstasy, 22 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 5 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır