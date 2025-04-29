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Muğla'da yavru yaban domuzu iş yerine daldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çarşıya inip, bir işyerine giren yaban domuzu yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Muğla'da yavru yaban domuzu iş yerine daldı

Fethiye ilçesinde bir yavru yaban domuzu, yiyecek aramak için çarşıya indi. Yavru yaban domuzunun bir iş yerine girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın tanıklarından Ahmet Akan, “Yavru domuzlar çok sevimli ama bu kadar yakına gelmeleri bizi endişelendiriyor” dedi. Hüseyin Gökçe ise “Sesleri duyunca hemen telefonumun kamerasını açtım ve kayda aldım” diyerek olayı görüntülediğini ifade etti.

DOĞAYA YEMEK BIRAKMA KONUSUNDA UYARI

Yetkililer, doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin artabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(DHA)
 

 Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla domuz
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