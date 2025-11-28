HABER

Kapat
Muğla'da zehirlenme şüphesiyle ölen genç kız defnedildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur T. (18) toprağa verildi.

Muğla'da zehirlenme şüphesiyle ölen genç kız defnedildi

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından dün Seydikemer Devlet Hastanesi morguna getirilen genç kızın cenazesi, Ortaköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Neslinur T.'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, öğrenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Akdenizli, aileye başsağlığı dileyerek, AFAD ve savcılığın araştırmalarını sürdürdüğünü, henüz net bir sonuç çıkmadığını söyledi.

OLAY

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün rahatsızlanan Neslinur T, F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Neslinur T, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Diğer iki kardeş ise Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

