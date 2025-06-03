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Muğla'daki deprem sonrası acı haber gelmişti! Afranur Günlü gözyaşlarıyla uğurlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saat 02.17'de medyana gelen 5,8'lik deprem 14 yaşındaki Afranur Günlü'yü hayattan kopardı. Sarsıntının etkisiyle panik atak geçiren küçük kızın bir süre sonra yatağına geri yattığı sonrasında ise durumu fark eden ailenin ekiplere haber verdiği öğrenildi. Talihsiz kızın cenazesi okul arkadaşları, öğretmenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muğla'nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 14 yaşındaki Afranur Günlü'den acı haber geldi. Panikatak geçiren kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, detaylar da ortaya çıktı.

PANİKLE YATAKTAN FIRLAMIŞ

Sarsıntısıyla ailesiyle birlikte yaşadığı Fethiye Çamköy Mahallesi'ndeki evinde uyanan 14 yaşındaki Afranur, panikle yataktan fırladı.

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Kısa bir süre sonra yeniden yatağına uzanan genç kızın durumunu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, Afranur'u özel bir hastaneye sevk etti. Afranur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Genç kızın cenazesi Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Cenaze sonrası açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise şunları kaydetti:

" 5.8 şiddetinde Marmaris merkezli olmak üzere tüm Muğla'mız ve bölge illerde hissedilen bir deprem yaşandı.

14 yaşındaki bir kızımızın cenazesini defnettik. Depremden toplam 75 vatandaşımız etkilendi fakat genel olarak durumları ağır değil.

Sadece bir vatandaşımızın kafa travması var, onun durumu biraz ciddi.
Hastanede şu an kalan dört vatandaşımız var.

Yapılarda bir yıkım söz konusu değil sadece birkaç yapıda çatlaklar var."

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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." demişti.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Marmaris
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