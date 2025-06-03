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Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybetti, yaralılar var

Muğla'daki deprem sonrası acı haber geldi. Marmaris ilçesi açıklarında gece yarısı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli başta olmak üzere diğer çevre illerde de hissedilen depremin ardından acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybetti, yaralılar var

Muğla'da deprem meydana geldi. Saat 02.17'de Marmaris açıklarında meydana gelen deprem, vatandaşları uykularından uyandırdı. AFAD tarafından büyüklüğü 5,8 olarak açıklanan deprem İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada deprem sonrası herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirtirken, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

14 YAŞINDAKİ AFRANUR GÜNLÜ HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

"PANİKATAK GEÇİRMİŞ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

69 KİŞİ YARALI

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem, bazı evlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında bir kedinin zıpladığı avizenin sallandığı yer alırken, ayrıca deprem sırasında güvenlik kamerasındaki ses de dikkat çekti. Ayrıca, Marmaris’teki bir restoranın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, deprem anında vatandaşların kaçtığı anlar yer aldı.

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DEPREM ANINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Öte yandan bir kişi ise İzmir'de de hissedilen deprem anlarını, evinde bulunduğu sırada cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde avize sallanırken, cep telefonu ile görüntü çeken kişinin ‘Evet hayırlı geceler arkadaşlar, az önce deprem oldu. Hala sallanıyoruz’ dediği anlar yer aldı.

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‘BU UZUN SÜRDÜ VE DAHA ŞİDDETLİYDİ’

Marmaris'te oturan Demet Kızıl da depremde yaşadıklarını anlattı. Kızıl, Marmaris'te küçük sarsıntılara alışkın olduklarını ve bu depremin şiddetli olduğunu ifade ederek, "Birden gürültü ile uyandım, sallanmanın geçmesini bekledim yataktan kalkmak için, aşağıya indim hemen, sokaklar doluydu. Panik havası geçince insanlar evine döndü. Marmaris olarak küçük sallantılara alışkınız, bu uzun sürdü ve daha şiddetliydi. Duyduğum kadarıyla kendini balkondan atanlar olmuş. Herkese geçmiş olsun" dedi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla Ali Yerlikaya son dakika
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