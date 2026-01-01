HABER

Muğla Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek ve nem oranı %85 olacaktır. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat olarak ölçülecektir. Bu hava şartları açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer oluşacaktır.

Taner Şahin

1 Ocak 2026 Perşembe günü Muğla'da hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarındadır. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:17'dir. Gün batımı saati 17:58 olarak öngörülüyor.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacaktır. Bu durum yürüyüş veya bisiklet turları için uygundur. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer oluşacaktır.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu genel olarak ılıman devam edecek. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 10 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 3 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 16 ile 29.5 derece arasında değişecek. Hava açık kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

Muğla
