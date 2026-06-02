Muğla Hava Durumu! 02 Haziran Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu, tipik yaz iklimine uygun olacak. Hava güneşli ve sıcak. Gün boyunca sıcaklık 27 derece civarında seyredecek. Gece ise 19 ile 22 derece arasında kalması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yazın ortalama değerlerine yakın. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunulacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. 4 Haziran Perşembe günü ise 26 ile 28 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklığın 28 derece civarında olması planlanıyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki tipik değerlere yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlanacak.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için öneriler var. Güneş ışınlarından korunmak adına şapka, güneş kremi ve uygun kıyafetler kullanılmalı. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içilmesi gerekiyor. Aşırı sıcak saatlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bu önlemler sağlık açısından faydalı olur. Yazın tadını çıkarırken rahat kalmanızı sağlar.