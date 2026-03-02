HABER

Muğla Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 2 Mart 2026 günü açık ve güneşli hava dikkat çekiyor. Sıcaklık 16 derece ile 6 derece arasında, nem oranı ise %48 seviyesinde. Rüzgar hızı 1.76 km/s olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Plan yaparken sabah ve akşam serinliğini göz önünde bulundurmak konforunuzu artıracaktır.

Seray Yalçın

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Muğla'da hava koşulları oldukça elverişli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 16 ile 6 derece arasında değişiyor. Nem oranı %48 civarında. Rüzgar hızı 1.76 km/s olarak ölçülüyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 3 Mart 2026'da hava açık. Sıcaklıklar 18 ile 7 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü, 4 Mart 2026'da hava kapalı. Sıcaklıklar 17 ile 8 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor.

Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu durumu unutmamak ve buna uygun giyinmek önemlidir. Bu sayede gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.

hava durumu Muğla
