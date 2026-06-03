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Muğla Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 3 Haziran 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve açık olacak. Gün içinde sıcaklık 27 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif eserek 4 - 5 km/saat hızla geçecek. Nem oranı %39 ile %60 arasında dalgalanacak. Ayrıca, önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve hava durumunun devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunacak.

Muğla Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Muğla'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/saat civarında olacak. Nem oranı %39 - %60 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 - 28 derece arasında değişecek. 5 Haziran Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27 - 28 derece civarında seyredecek. 6 Haziran Cumartesi günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 28 - 29 derece arasında yer alacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfetmek için fırsatlar yaratmalısınız. Gündüz saatlerinde güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bol su içerek, vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurarak açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bu şekilde Muğla'nın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumuş olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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