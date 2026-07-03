Muğla Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Muğla'da hava sıcaklıkları 36 derece civarında olacak. Bu sıcak hava özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı ise %34 civarında tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklığın daha da yüksek hissedilmesine yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da benzer hava koşulları sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 34 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 4-5 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %30-35 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gün ortasında dışarıda olacaksanız, bol su içmeye dikkat edin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmaya çalışın. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasında olacak. Sahilde bulunacaksanız, güneş kremi kullanın. Şapka takmayı da unutmayın. Sıcak çarpması riskine karşı serinlemek için düzenli aralıklarla su için.

Yüksek sıcaklıklar orman yangını riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçının. Sigara izmariti atmak gibi davranışlardan uzak durun. Yangın tehlikesine karşı duyarlı olun. Çevrenizi bu konuda bilgilendirin.

Bu sıcak günlerde sağlığınızı koruyun. Dengeli beslenmeye önem verin. Yeterli uyku alın. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine denk getirin. Bu şekilde Muğla'daki sıcak hava koşullarını daha rahat atlatabilirsiniz.