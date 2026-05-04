Muğla Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi, Muğla'da hafif yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 11 derece arasında olacak. Gün boyunca hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 4 - 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 6 - 24 km/saat arasında değişecek. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranı ise %49 civarında.

Gelecek günlerde hava durumu iyileşecek. 5 Mayıs Salı’da hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 - 17 derece arasında değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 6 - 21 derece arasında seyredecek. 7 Mayıs Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Bu gün sıcaklıklar 9 - 22 derece aralığında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havayı göz önünde bulundurmalısınız. Gündüz saatlerinde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.