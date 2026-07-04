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Muğla Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 4 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklıklarının 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, yani 5 Temmuz'da 32 derece, 6 Temmuz ve 7 Temmuz'da ise 31 derece civarında seyredilecek. Bu süreçte açık havada vakit geçireceklerin bol su içmeleri ve güneşten korunmaları önemli. Çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar için ekstra dikkat öneriliyor.

Muğla Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 33 derece civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum sıcak havayı daha katlanılabilir kılabilir.

5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 32 derece civarında seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı günlerinde ise 31 derece bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli geçecek.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, gölgelik alanlarda kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak havalarda çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları tavsiye ediliyor. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

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hava durumu Muğla
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