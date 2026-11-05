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Muğla Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Kasım 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 22 dereceye kadar yükseliyor. Güneşli bir sabahın ardından, bulutlar hafif bir kapanma oluşturabilir. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar ve hafif soğuk hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde 20 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar ve açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler hazırlıklı olmalı.

Muğla Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da bugün, 5 Kasım Perşembe 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkıyor. Güneşli bir sabah geçiren Muğla sakinleri, öğle saatlerinde bulutların artmasıyla hafif kapalı bir hava ile karşılaşabilir. Genel olarak ılıman hava koşulları var. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu hava oldukça elverişli.

Bugünkü hava durumu, Muğla'nın tipik Akdeniz ikliminin bir yansımasını gösteriyor. Gün içerisindeki sıcaklık farkı, özellikle kıyı kesimlerinde hissediliyor. Güneş kendisini gösteriyor. Ancak gün sonunda serin rüzgarların devreye girmesi, akşam saatlerinde hafif soğuk hissetmenize yol açabilir. Dışarıda zaman geçirecek olanlar, biraz kalın giyinmeli. Yanlarında bir şeyler bulundurmak akıllıca olabilir.

Önümüzdeki günlerde Muğla için birkaç hafif değişiklik bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar gündüz 20 derecelere yaklaşacak. Geceleri ise biraz daha düşük seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri açık hava etkinlikleri için ideal bir hava durumu var. Sıcaklıklar 18-21 derece arasında değişim göstermesi bekleniyor. Hava genel olarak açık kalacak. Ancak bu hafta sonu yerel yağış verilerine dikkat etmek faydalı. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Hava koşullarının getirdiği değişikliklere uyum sağlamak için bazı unsurlar dikkate alınmalı. Sabah serinliğinden etkilenmemek için katmanlı giyinmek faydalı olabilir. Gün içerisinde kıyafetlerinizi ihtiyaçlara göre ayarlamak, hem rahatlık hem de konfor sağlar. Dışarıya çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Günün ilerleyen saatlerinde geçici yağışlara karşı bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca bir tercih olacaktır.

Muğla'daki bugünkü hava durumu, ılımlı ve keyifli bir gün geçirmeniz için ideal. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise açık hava etkinliklerinizi yapmak için uygun bir atmosfer sunuyor. Ancak her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmakta fayda var. Böylece günün her saati güvenle dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

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hava durumu Muğla
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