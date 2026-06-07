Muğla Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak bir gün sağlayacak. Gündüz sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 dereceye düşecek. Hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek.

Muğla'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise 23 dereceye düşmesi ön görülüyor. Hava genellikle güneşli kalacak. Yağış olasılığı yok. Rüzgarın hızı ise saatte 6 kilometre civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Muğla'daki hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazartesi günü sıcaklık 31 derece civarında bekleniyor. Salı günü ise 30 derece olması öngörülüyor. Her iki gün de hava güneşli olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları saatte 6 kilometre civarında devam edecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri yapılabilir. Yüksek UV endeksi var. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak şarttır. Şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Muğla'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneşe çıkarken gerekli koruyucu önlemleri almak önem taşır. Bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.