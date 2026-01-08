Muğla Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. Yağmurlar gün boyunca etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise 4 ile 11 derece arasında değişecek. Serin ve yağmurlu bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde de yağmurlu hava koşulları devam edecek. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlar etkili olabilir. Sıcaklıkların 2 ile 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yağmurlu ve serin havada dışarı çıkarken dikkatli olmalıyız. Su geçirmez kıyafetler giyilmeli. Islanmaktan kaçınmak önemlidir. Düşük sıcaklıklar hipotermi riskini artırır. Vücut ısısını korumak için kat kat giymek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir tercihtir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir.

Muğla'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde yağmurlu hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda yarar var. Uygun önlemler almak bu koşullarda faydalı olacaktır.