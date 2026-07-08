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Muğla Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 8 Temmuz 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 30 - 32 derece aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 - 22 dereceye düşecek. Nem oranı %18 - %39 arasında değişecek ve yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3 - 9 km hızla esecek. Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmesi önem taşıyor.

Muğla Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 19 - 22 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %18 - %39 aralığında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3 - 9 km hızla esecek.

Muğla'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe sıcaklıkların 31 - 34 derece arasında olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 30 - 33 derece civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %17 - %20 arasında kalacak. Yine yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu ve batı-kuzeydoğu yönlerinden saatte 3 - 5 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler bol su içmeli. Aynı zamanda güneş ışınlarından korunmaları önem arz ediyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatleri boyunca dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha fazla dikkat önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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