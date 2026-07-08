Muğla Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 19 - 22 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %18 - %39 aralığında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3 - 9 km hızla esecek.

Muğla'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe sıcaklıkların 31 - 34 derece arasında olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 30 - 33 derece civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranı %17 - %20 arasında kalacak. Yine yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu ve batı-kuzeydoğu yönlerinden saatte 3 - 5 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler bol su içmeli. Aynı zamanda güneş ışınlarından korunmaları önem arz ediyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatleri boyunca dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha fazla dikkat önerilmektedir.