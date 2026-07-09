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Muğla Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Köyceğiz, Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle güneşli saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önem taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve hamilelerin dikkatli olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Tedbir almak ve sıvı tüketmek hayati öneme sahip.

Muğla Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Muğla'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Köyceğiz, Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselebilir. Diğer ilçelerde ise sıcaklık 31 ile 35 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarının en etkili olduğu saatler 11.00 ile 16.00 arasıdır. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneşten koruyucu önlemler almak ve bol sıvı tüketmek de kaçınılmaz. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklıkları 31 ile 34 derece arasında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 34 ile 35 derece arasında tahmin ediliyor. Bu yüzden, sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olmak önem taşıyor. Önleyici tedbirleri sürdürmek faydalı olacaktır.

Muğla'da bugün ve gelecek günlerde yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşten koruyucu önlemler almak ve bol sıvı tüketmek son derece önemlidir. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerekmektedir.

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hava durumu Muğla
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