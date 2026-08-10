Muğla Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 10 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler bu havadan faydalanacak. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Bu yüksek sıcaklık, nem oranıyla birleşince bunaltıcı bir hava oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 11 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 36-37 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklığı ise 22-23 dereceye inecek. 12 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları yine 36-37 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklıkları 23-24 derece civarında görülecek. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıkların 36-37 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önem taşıyor. Özellikle 11:00-16:00 saatleri arasında güneşin etkileri artacak. Günlük aktiviteleri bu saatler dışında planlamak akıllıca olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmak daha faydalı olur. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek gereklidir. Dışarda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur.

Rüzgar hızlarının düşük kalması bekleniyor. Bu durum deniz ve açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, deniz suyu sıcaklıkları artabilir. Suya girerken dikkatli olunması önerilmektedir. Aşırı uzun süreli yüzmelerden kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak Muğla'da 10 Ağustos ve sonraki günler sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı önlemler alarak keyifli ve sağlıklı günler geçirmeniz mümkün.