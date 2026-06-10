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Muğla Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 10 Haziran 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklık 30 derece, gece ise 20 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken korunmak şart. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önem taşıyor. Bu şekilde yazın tadını çıkarabilir ve sağlık korunabilir.

Muğla Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı %28 civarında. Rüzgar kuzeyden, saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Bu sıcak hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 20 derece olacak. 12 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 31 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında öngörülüyor. 13 Haziran Cumartesi günü gündüz 27 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 21 derece olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Güneş kremi kullanmak gereklidir. Şapka takmak yararlıdır. Bol su içmek de çok önemlidir. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak sağlığınızı korur.

Muğla'da 10 Haziran 2026 ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçirenlerin korunması gerekiyor. Bol su içmek de önemlidir. Böylece yazın keyfini çıkarabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz.

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hava durumu Muğla
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