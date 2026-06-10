Muğla Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Nem oranı %28 civarında. Rüzgar kuzeyden, saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Bu sıcak hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 20 derece olacak. 12 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 31 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında öngörülüyor. 13 Haziran Cumartesi günü gündüz 27 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 21 derece olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Güneş kremi kullanmak gereklidir. Şapka takmak yararlıdır. Bol su içmek de çok önemlidir. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak sağlığınızı korur.

Muğla'da 10 Haziran 2026 ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli. Dışarıda vakit geçirenlerin korunması gerekiyor. Bol su içmek de önemlidir. Böylece yazın keyfini çıkarabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz.