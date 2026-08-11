Muğla Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 22 ile 36 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Muğla'da gün boyunca hava nasıl olacak? Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22 ile 36 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Hava koşulları konforlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 23 ile 37 derece arasında değişecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 24 ile 36 derece arasında bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu nedenle hava sıcaklıkları 21 ile 34 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirin. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif giysiler tercih edin. 14 Ağustos Cuma günü sağanaklar beklendiği için yanınıza şemsiye almak akıllıca olacak.

Muğla'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 14 Ağustos Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava koşullarına uygun önlemler alarak gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.