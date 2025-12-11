HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Aralık 2025'te hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişirken, nem oranı %61 ile %80 arasında kalacak. Rüzgar hızı 4.5 ile 13.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yüksek nem oranı ve serin havaya karşı hazırlıklı olmak, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemli.

Muğla Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %80 olacak. Rüzgar hızı ise 4.5 ile 13.5 km/saat arasında bekleniyor. Gün doğumu saat 08:07'de, gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik görünmüyor. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 6 ile 18.8 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi gününde hava sıcaklıkları 5 ile 18.7 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı yine 4.5 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek planlarınızı yaparken yardımcı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı! Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!
İstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandıİstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.