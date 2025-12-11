Muğla Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Muğla'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %80 olacak. Rüzgar hızı ise 4.5 ile 13.5 km/saat arasında bekleniyor. Gün doğumu saat 08:07'de, gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik görünmüyor. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 6 ile 18.8 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi gününde hava sıcaklıkları 5 ile 18.7 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı yine 4.5 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek planlarınızı yaparken yardımcı olabilir.