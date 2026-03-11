HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 11 Mart 2026'da hava durumu genel olarak bulutlu ve puslu olacak. Gündüz sıcaklıkların 18 derece civarında, akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hafif esen rüzgar ile %74 oranındaki nem, dışarıda zaman geçirenler için hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor, bu nedenle dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması faydalı olacak.

Muğla Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Muğla'da, 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında, akşam saatlerinde ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranının %74 civarında olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirenler için hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklığının yine 18 derece civarında olması bekleniyor. Hafif puslu bir hava hakim olacak. 13 Mart Cuma günü de benzer koşullar sürecek. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 18 derece civarında olacak. Hafif puslu bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak 18 derece civarında kalacak. Hafif puslu bir hava hakim olacak. Dışarıda vakit geçirenler, akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedebilir. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %74 civarında olması, hava koşullarını serinletebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin buna dikkat etmesi faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı
CANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördüCANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.