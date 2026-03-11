Muğla Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve puslu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında, akşam saatlerinde ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranının %74 civarında olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirenler için hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklığının yine 18 derece civarında olması bekleniyor. Hafif puslu bir hava hakim olacak. 13 Mart Cuma günü de benzer koşullar sürecek. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı yine 18 derece civarında olacak. Hafif puslu bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak 18 derece civarında kalacak. Hafif puslu bir hava hakim olacak. Dışarıda vakit geçirenler, akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedebilir. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %74 civarında olması, hava koşullarını serinletebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin buna dikkat etmesi faydalı olacaktır.