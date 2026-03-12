HABER

Muğla Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 12 Mart 2026'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 18-20 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 8-10 derece arasında seyredecek. İlerleyen günlerde ise 13-15 Mart tarihleri arasında hafif yağmur bekleniyor. Bu dönemde rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı ve yanlarında şemsiye bulundurmalıdır.

Seray Yalçın

Muğla'da, 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 18 - 20 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 8 - 10 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar, 16 - 18 derece aralığında olacak. Nem oranı %60 - %70 civarı. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olarak ölçülüyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 13 Mart Cuma hafif yağmurlu olacak. 14 Mart Cumartesi de hafif yağmurlu geçecek. 15 Mart Pazar günü yine hafif yağmur bekleniyor. Gün sıcaklıkları 15 - 18 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6 - 9 derece olacak. Hissedilen sıcaklıklar da gün boyunca 14 - 16 derece aralığında kalacak. Nem oranı bu günlerde %60 - %70 civarında. Rüzgar hızı aynı şekilde 10 - 15 km/saat arasında ölçülüyor. Hafif yağmurlu günlere hazırlıklı olmak önemli.

Bu hafta boyunca hava koşulları genellikle uygun. Ancak, hafif yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Özellikle 13 - 15 Mart tarihleri arasında dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmez bir ceket bulundurmak da akıllıca olacaktır. Rüzgar hızı bu günlerde 10 - 15 km/saat olacak. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Günlük planlarınızı bu hava koşullarına göre yaparsanız, daha konforlu bir deneyim elde edersiniz.

