Muğla Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Muğla'da hava sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Muğla'nın yaz iklimine uygun. Açık ve güneşli bir hava koşuluna işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde olacak. 14 Ağustos Cuma, hava sıcaklığının 33 - 34 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi, sıcaklıkların 31 - 32 derece arasında olması bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 30 - 31 derece civarında öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünlerin kullanımı cilt sağlığı açısından önemlidir.

Muğla'da 13 Ağustos 2026 Perşembe ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli. Sıcak hava koşullarına uygun tedbirler alarak, sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.