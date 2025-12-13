HABER

Muğla Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında seyredecek. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri düzenlemek için ideal şartlar oluşacak. Ancak, sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmayı unutmayın. Öğle saatlerinde güneşten korunmak için güneş kremi kullanmanız önemlidir.

Devrim Karadağ

13 Aralık 2025 Cumartesi, Muğla'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Bu, Muğla'nın hava durumu açısından keyifli bir gün geçireceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 17 ile 19 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında değişecek. Hava bu gün de güneşli olacak. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında olacak. Hava koşulları yine açık kalacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi korumanız önemlidir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Öğle saatlerinde güneşten korunmayı ihmal etmeyin.

