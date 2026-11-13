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Muğla Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da, sonbaharın ılıman etkileri sürüyor. 13 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları 19-22 derece arasında değişiyor. Gün, güneşli başlayıp hafif bulutlu bir görünüm alacak. Deniz kenarındaki serin rüzgarlar, yürüyüşler için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde de açık hava etkinlikleri için uygun hava durumu bekleniyor. Ancak, yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın, zira hafif yağışlar da mümkün olabilir.

Muğla Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünkü Muğla hava durumu, yaz sonunun sıcak günlerini hatırlatıyor. Kış sezonuna adım attığımız bir dönemdeyiz. 13 Kasım Cuma 2026 tarihinde hava durumu 19 - 22 derece arasında değişiyor. Güneşli başlayan gün, öğleden sonra hafif bulutlu hale geliyor. Sabah saatlerinde deniz kenarındaki serin rüzgarlar, ferah bir ortam sağlıyor. Muğla'nın büyüleyici doğasında yürüyüş yapmak için ideal bir gün sunuluyor.

Muğla’nın iklim yapısı, sonbahar aylarında genel olarak ılımandır. Sıcaklıklar düşse bile tatil için gelen ziyaretçilerin keyfini azaltmaz. Şu günlerde Muğla hava durumu oldukça elverişli. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar beklenebilir. Açık hava etkinlikleri bu durumdan etkilenebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yanlarında hafif bir ceket veya şemsiye bulundurmalılar.

Önümüzdeki günlerde güneşli günler yaşanacak. 14 Kasım ve 15 Kasım'da hava sıcaklıkları 20 - 23 derece arasında olacak. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için harika fırsatlar var. Ciğerlere taze bir nefes almak isteyenler, deniz kenarında yürüyüş yapmayı unutmasın. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün batımına doğru hava sıcaklığının düşeceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Akşam vakitlerinde üşümemek için ekstra bir kat giysi giymekte yarar var.

Bu zaman diliminde yağmur ihtimali düşük. Günler genellikle açık ve güneşli geçecek. Hava durumunun geçişkenliği nedeniyle ani değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol etmek akıllıca bir yaklaşımdır. Planladığınız aktiviteleri göz önünde bulundurarak hava durumu hakkında güncel bilgiye ulaşmak faydalı olacaktır.

Muğla’nın sıcak ve ılıman iklimi, kışa yaklaşsak da yaz mevsimindeki çekiciliğini sürdürüyor. Bugün için uygun hava durumu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Haftasonu için de avantajlı bir hava tahmini var. Ancak, her zaman değişken olabileceğini unutmamalıyız. Önlemler alarak ve doğru kıyafet seçimiyle dışarıda zaman geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Muğla
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