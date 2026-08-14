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Muğla Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 35 dereceye ulaşacakken, gece 23 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak havanın devam etmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31 derece, 16 Ağustos Pazar günü ise 30 derece olacak. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri ve su tüketimi ön planda. Güneş koruyucu kullanmak ve serinlemek için deniz tercih edilebilir.

Muğla Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla'da bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma, hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Muğla'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken tipik olan değerlerdir.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önerilir. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmeli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Ciltleri korumak, bu günlerde büyük bir öneme sahip. Serinlemek için denize girmek ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek olacaktır.

Muğla'da 14 Ağustos 2026 Cuma ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Bu dönemde sıcak havaya uygun önlemler alarak keyifli günler geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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