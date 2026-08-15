Muğla Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu sıcak ve nemli. Yazın tipik özelliklerini taşıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 - 33 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık, yüksek nem oranı nedeniyle artıyor. Muğla'da hava, sıcak ve nemli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklık ve nem koşulları benzer olacak. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında tahmin ediliyor. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 31 - 32 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 18 Ağustos Salı günü ise yine 32 - 33 derece arasında olacağı bekleniyor. Gündüzleri sıcaklık yüksek, geceleri ise daha serin geçecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Gün ortasında 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengelenmesine bu şekilde yardımcı olunabilir. Spor veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Düzenli aralıklarla dinlenmek de sağlığı korumak açısından önemli. Bu önlemler, Muğla'daki hava durumu koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.