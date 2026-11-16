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Muğla Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla, 16 Kasım 2026 tarihinde güneşli bir hava ile karşılaşacak. Sıcaklık 20 derece civarında başlayarak öğle saatlerinde 21-22 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Hava durumu ılımlı seyredecek, Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Beklenen hafif yağışlar nedeniyle dışarıda vakit geçirecekler şemsiyelerini unutmamalı. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Muğla Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Muğla, 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde güzel bir hava ile karşılaşacak. Hava durumu güneşli ve açık bir gökyüzü sunuyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Bu sıcaklık, açık hava aktiviteleri ve uzun yürüyüşler için ideal.

Öğle saatlerinde sıcaklığın 21-22 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler hafif bir üst giysi almalı. Akşam saatlerinde ise nem oranı artacak. Serin bir rüzgar ile karşılaşmak mümkün. Bu nedenle biraz daha kalın giyinmek faydalı.

Önümüzdeki günlerde Muğla’da hava durumu ılımlı seyredecek. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı hava etkili olabilir. Bu durum tarım için faydalıdır. Ancak dışarıda vakit geçirecekler buna hazırlıklı olmalı. Beklenen yağışlar nedeniyle şemsiyelerini almaları önemlidir.

Hava koşullarında beklenmedik değişiklikler olabilir. Açık alan etkinliklerinizi dikkatli planlamak gerekiyor. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatleri göz önünde bulundurmalısınız. Şapka veya güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler almak akıllıca olacaktır.

Muğla’nın iklim koşullarını göz önünde bulundurun. Dış mekan etkinliklerinizi akıllıca organize edebilirsiniz. Yerel güzelliklerin tadını çıkarmak için hava şartlarına göre hazırlığınızı yapın. Bu sayede Muğla’nın büyüleyici manzaralarıyla dolu bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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