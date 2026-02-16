HABER

Muğla Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 10 ile 19 derece arasında seyrederken, öğle saatlerinde 15 ile 19 dereceye yükselecek. Nem oranı %80 civarında olacak ve rüzgar saatte 25 kilometre hızla esecek. Yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 7 ile 18 derece arasında değişecek, yağmur ve güneşli hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi Muğla'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 19 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 15 ile 19 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 10 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar saatte 25 kilometre hızla esecek. Gün boyunca bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.

İlerleyen günlerde hava durumu Muğla'da değişkenlik gösterecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanaklar görülecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları ise 6 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem arz ediyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olacaktır. Yağışlı günlerde ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Hava sıcaklıkları değişeceğinden, kat kat giyinmek akıllıca olur. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısınızı korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilebilir. Gün boyunca hava koşullarını takip etmek, plan yapmak açısından faydalı olacaktır.

