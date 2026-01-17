HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 5 ile 13 derece arasında hissedilirken, nem oranı %89 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak, uygun giysi tercih etmek dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Muğla Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Taner Şahin

17 Ocak 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 2.5 derece civarında bulunacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati 18:14.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü ise sıcaklık 7 ile 16 derece aralığında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca yüksek nem oranı nedeniyle, uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olur. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.