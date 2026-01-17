Muğla Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi, Muğla'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 2.5 derece civarında bulunacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyrediyor. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati 18:14.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Muğla'da benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü ise sıcaklık 7 ile 16 derece aralığında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca yüksek nem oranı nedeniyle, uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak akıllıca olur. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmek önemlidir.