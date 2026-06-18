Muğla Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22-24 derece olacak. Hava genellikle güneşli. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı saatte 5-7 kilometre arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil keyfi de yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu güzel kalacak. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 31-33 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 32-34 derece civarında seyredecek. 21 Haziran Pazar günü hava 33-35 derece arasında olacak. Bu sıcak günlerde denize girmek ferahlatıcı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenek.

Sıcak havalarda güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar da faydalıdır. Bol su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Muğla'da 18 Haziran Perşembe günü hava oldukça güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de bu güzel hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Denizin ve güneşin tadını çıkarma zamanı geldi.