Muğla Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, Muğla'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Bulutların arasından ara ara güneş ışıkları çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esintilerle kuzey yönünden esecek. Nem oranı ise %60 civarında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşuyor.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu oldukça elverişli olacak. 19 Nisan Pazar günü, bol güneş ışığı altında sıcaklık 22 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklık 13 derece civarına düşecek. 20 Nisan Pazartesi günü, güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. 21 Nisan Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 22 derece civarına yükselecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için çok sayıda fırsat sunuluyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için dikkatli olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabiliyor. Bu nedenle sabah erken saatlerde ve akşam için hafif bir ceket bulundurmalısınız. Güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde, güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Hava kalitesi genel olarak iyi seviyelerde olacak. Solunum yolu rahatsızlığı yaşayanların dikkatli olması önerilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.